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ГБР проверит причастности правоохранителей к избиению сотрудника завода "Антонов"

Новости » Происшествия    03.01.2019 - 14:41
ГБР проверит причастности правоохранителей к избиению сотрудника завода "Антонов"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По данным СМИ, 26 декабря патрульные с применением силы пытались задержать 81-летнего авиаконструктора

Государственное бюро расследований (ГБР) проверит причастности правоохранителей к избиению сотрудника завода "Антонов" авиаконструктора Виктора Ковальского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР.

Как отмечается, в распространенной СМИ информации сообщалось, что 26 декабря 2018 года в Киеве возле станции метро "Шулявская" работники патрульной полиции с применением силы пытались задержать 81-летнего Ковальского.

"Следователями территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве выясняется обнародованный в средствах массовой информации факт причастности сотрудников полиции к избиению авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований официально начало свою работу 27 ноября.

Также сообщалось, что следователи ГБР расследуют правомерность применения оружия полицейским в Харькове, в результате чего погиб человек.

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