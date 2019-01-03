ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ДБР перевірить причетності правоохоронців до побиття співробітника заводу "Антонов"

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 14:41
ДБР перевірить причетності правоохоронців до побиття співробітника заводу "Антонов"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За даними ЗМІ, 26 грудня патрульні із застосуванням сили намагались затримати 81-річного авіаконструктора

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевірить причетності правоохоронців до побиття співробітника заводу "Антонов" авіаконструктора Віктора Ковальського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР.

Як зазначається, у поширеній ЗМІ інформації повідомлялося, що 26 грудня 2018 року у Києві біля станції метро "Шулявська" працівники патрульної поліції із застосуванням сили намагались затримати 81-річного Ковальського.

"Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві з’ясовується оприлюднений в засобах масової інформації факт причетності працівників поліції до побиття авіаконструктора заводу "Антонов" Віктора Ковальського", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань офіційно почало свою роботу 27 листопада.

Також повідомлялося, що слідчі ДБР розслідують правомірність застосування зброї поліцейським в Харкові, внаслідок чого загинула людина. 

ДБР почало розслідування смертельного ДТП у Львові Комітет ВР підтримує закон про процедуру недовіри директору ДБР
Новини України АНТК им. АнтоноваГосбюро расследований
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся