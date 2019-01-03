Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За даними ЗМІ, 26 грудня патрульні із застосуванням сили намагались затримати 81-річного авіаконструктора

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевірить причетності правоохоронців до побиття співробітника заводу "Антонов" авіаконструктора Віктора Ковальського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР.

Як зазначається, у поширеній ЗМІ інформації повідомлялося, що 26 грудня 2018 року у Києві біля станції метро "Шулявська" працівники патрульної поліції із застосуванням сили намагались затримати 81-річного Ковальського.

"Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві з’ясовується оприлюднений в засобах масової інформації факт причетності працівників поліції до побиття авіаконструктора заводу "Антонов" Віктора Ковальського", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань офіційно почало свою роботу 27 листопада.

Також повідомлялося, що слідчі ДБР розслідують правомірність застосування зброї поліцейським в Харкові, внаслідок чого загинула людина.