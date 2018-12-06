ГБР начало расследование в отношении полицейского, который застрелил человека в Харькове

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

По данному факту открыли два уголовных производства

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют правомерность применения оружия полицейским Харькове, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, уголовное производство открыто по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) и части 3 статьи (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) 365 Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что следователи будут расследовать инцидент, который произошел в среду, 5 декабря. Так, в Харькове около 21:50 работник полиции охраны задержал гражданина Украины за кражу имущества из супермаркета. Во время установления обстоятельств покупатель достал нож и нанес сотруднику полиции охраны несколько колото-резаных ран, после чего пытался скрыться с места преступления. Правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие.

Участники происшествия были доставлены в Институт неотложной хирургии, где покупатель от полученных травм скончался.

В настоящее время производство по факту действий полицейского передано по подследственности в территориальное управление Государственного бюро расследований в городе Полтаве, которое распространяет свою деятельность на Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.

Напомним, ранее сообщалось, что в харьковском супермаркете вечером 5 декабря полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом.

Отметим, что Госбюро расследований с 27 ноября официально начало работу в Украине. Присягу приняли 300 следователей бюро.