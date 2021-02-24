У руководства ГАСИ прошли обыски по делу о злоупотреблениях

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели ряд обысков, в частности, у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Обыски проводились в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, ГБР 24 февраля 2021 года проведен ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование ведется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Фото: обыски у руководства ГАСИ (dbr.gov.ua)
Напомним, в марте прошлого года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.
О ликвидации ГАСИ в Кабмине заговорили еще летом 2019 года.
Кроме того, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал, что в Верховную раду внесут законопроект для окончательной ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.