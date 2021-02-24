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У руководства ГАСИ прошли обыски по делу о злоупотреблениях

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 19:32
У руководства ГАСИ прошли обыски по делу о злоупотреблениях Фото: обыски у руководства ГАСИ (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели ряд обысков, в частности, у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Обыски проводились в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, ГБР 24 февраля 2021 года проведен ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фото: обыски у руководства ГАСИ (dbr.gov.ua)

Напомним, в марте прошлого года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

О ликвидации ГАСИ в Кабмине заговорили еще летом 2019 года.

Кроме того, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал, что в Верховную раду внесут законопроект для окончательной ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

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