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У керівництва ДАБІ пройшли обшуки у справі про зловживання

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 19:32
У керівництва ДАБІ пройшли обшуки у справі про зловживання Фото: обшуки у керівництва ДАБІ (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели ряд обшуків, зокрема, у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ). Обшуки проводилися в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами державних органів.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР 24 лютого 2021 року проведено ряд обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами державних органів при видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років.

Фото: обшуки у керівництва ДАБІ (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, в березні минулого року президент України Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про ліквідацію ДАБІ в Кабміні заговорили ще влітку 2019 року.

Крім того, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов анонсував, що до Верховної ради внесуть законопроект для остаточної ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.

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