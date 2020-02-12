Под ГБР проходит акция в поддержку Федины

Под стенами Государственного бюро расследований (ГБР) проходит акция в поддержку народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины с участием нардепов, общественных активистов, представителей ОО "Солидарная молодежь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Напомним, народный депутат Украины София Федина была вызвана в Государственное бюро расследований для вручения письменного сообщения о подозрении.

"Это первый случай, когда депутата пытаются привлечь к ответственности без голосования Рады, без всяких согласований. И вы видите, за что", - заявила нардеп "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

По ее словам, участники акции пришли для того, чтобы показать - "мы не боимся и не будем бояться".

"Мы скажем эту фразу Владимиру Зеленскому и всей его власти, всей его вертикали - мы не боимся. "Там может прилететь". Можете каждого из нас привлекать к ответственности", - добавила Сюмар.

Кроме того, народные депутаты из фракции "ЕС" объявили о начале флешмоба "может прилететь", через которые нарушенное уголовное производство против Федины.

Как писало РБК-Украина, ранее по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому вручили подозрение волонтеру Маруси Зверобой.

В ноябре 2019 года у Зверобой проходили обыски по этому делу. В ходе обысков у нее изъяли несколько единиц оружия.

Отметим, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, Зверобой и Федина высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.