ГБР пришло с обыском в Международный инвестиционный банк

Силовики обыскивают офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что сотрудники Госбюро расследований проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском".

Напомним, ГБР завело дело в отношении Петра Порошенко и других должностных лиц из-за судейских зарплат.

Сообщается, что уголовное производство зарегистрировано 3 июля. Порошенко и других должностных лиц проверяют в связи с затягиванием назначения судей на должности, в результате чего им безосновательно начислялась зарплата, хотя они не осуществляли правосудие. В частности, Порошенко якобы мог длительное время не подписывать указы о назначении судей в нарушение ст. 80 закона о судоустройстве и статусе судей.

РБК-Украина также сообщало, что 13 сентября ГБР допросило Порошенко по делам о национализации "ПриватБанка" и захвате украинских моряков в Керченском проливе. В частности, Порошенко связал допрос по национализации "ПриватБанка" с обысками у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.