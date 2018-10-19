АМКУ разрешил Тигипко купить завод "Кузница на Рибальском" Порошенко

Фото: Сергей Тигипко (wikimedia.org)

Тигипко покупает киевский завод Порошенко через кипрскую компанию

Антимонопольный комитет Украины разрешил украинскому бизнесмену Сергею Тигипко купить киевский завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины [опосредованно через компанию "Евинз Лимитед" (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" (г. Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении комитета.

Напомним, пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав конце сентября сообщил, что фонд "Прайм эссетс кэпитал", управляющих активами президента Украины Петра Порошенко, собирается продать завод "Кузница на Рыбальском".

Пресс-служба группы "ТАС", основным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, подтвердила информацию о договоренности по покупке завода "Кузница на Рибальском".

Бизнесмен Сергей Тигипко долгое время работал в правительствах Виктора Януковича, в 2002-2004 годах возглавлял Национальный банк. Участвовал в президентских выборах 2010 года и набрал 5% голосов.