ДБР прийшло з обшуком в Міжнародний інвестиційний банк

Силовики обшукують офіс Міжнародного інвестиційного банку, який належить п'ятому президенту України Петру Порошенку. Про це повідомили РБК-Україна в прес-службі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Повідомляється, що співробітники Держбюро розслідувань проводять обшуки в рамках досудового розслідування кримінального провадження стосовно можливого порушення закону під час операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Нагадаємо, ДБР завело справу стосовно Петра Порошенка та інших посадових осіб через суддівські зарплати.

Повідомляється, що кримінальне провадження зареєстровано 3 липня. Порошенко та інших посадових осіб перевіряють у зв'язку з затягуванням призначення суддів на посади, в результаті чого їм безпідставно нараховувалася зарплата, хоча вони не здійснювали правосуддя. Зокрема, Порошенко нібито міг тривалий час не підписувати укази про призначення суддів на порушення ст. 80 закону про судоустрій і статус суддів.

РБК-Україна також повідомляло, що 13 вересня ГБР допитало Порошенка у справах про націоналізацію "ПриватБанку" і захоплення українських моряків у Керченській протоці. Зокрема, Порошенко зв'язав допит по націоналізації "ПриватБанку" з обшуками у екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої.