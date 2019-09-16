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ДБР підозрює правоохоронців в незаконному прослуховуванні

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 18:02
ДБР підозрює правоохоронців в незаконному прослуховуванні
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Правоохоронці передавали отримані дані замовникам

Державне бюро розслідувань початок досудове розслідування щодо можливого факту поширення таємниці телефонних розмов з боку правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДБР.

Повідомляється, що співробітники правоохоронних органів, використовуючи службове становище, отримували від операторів мобільного зв'язку відомості, складові таємницю, після чого збували отримані дані замовникам.

"Були проведені санкціоновані обшуки, за результатами яких отримано докази протиправної діяльності групи осіб - правоохоронців і цивільних осіб. Зараз проводяться слідчі дії з метою отримання доказів для належного обґрунтування підозри працівникам правоохоронних органів та іншим співучасникам вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб), а також 2 ч. ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві СБУ затримала групу, яка збувала замовникам інформацію, отриману в ході незаконної прослушки. За даними спецслужби, незаконною діяльністю займалися колишні і діючі співробітники Нацполиции, СБУ і кияни, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Також повідомлялося, що СБУ заблокувала в столиці рейдерське захоплення нерухомості загальною вартістю 25 мільйонів доларів.

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