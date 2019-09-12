СБУ разоблачила группу правоохранителей на незаконной слежке

Иллюстративное фото (УНИАН)

Они собирали информацию о бизнес-конкурентах своих заказчиков

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали группировку, которая сбывала заказчикам информацию, полученную в ходе незаконной прослушки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, незаконной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

"Правоохранители задокументировали, что с 2015 года злоумышленники систематически прослушивали абонентов сотовой связи, проводили визуальное наблюдение за объектами. Злоумышленники также взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях, электронной почте и популярных мессенджерах, а также незаконно вмешивались в информационные ресурсы правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники подыскивали клиентов среди бизнесменов. Они предоставляли "комплекс услуг", а роль каждого была четко определена.

"Организаторы, двое жителей столицы, отвечали за поиск клиентов и прием заказов. Бывшие полицейские - проводили визуальное наблюдение, контактировали с чиновниками в полиции и СБУ. Действующие правоохранители непосредственно осуществляли прослушивание", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 6 участников группы во время передачи заказчику флэшки с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента.

В данный момент решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по статьям 328 и 359 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 11 сентября СБУ разоблачила схему отмывания средств в "Укргаздобыче". Руководство предприятия присваивало средства по утилизации отходов бурения в Полтавской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ в Киеве разоблачила группу лиц, причастных к незаконному переоформлению имущества с использованием поддельных документов. Рейдерский захват недвижимости оценили в 25 миллионов долларов.