ГБР открыло более 750 дел в отношении предателей и коллаборантов с начала войны

Кроме того, правоохранители расследуют 7 производств в отношении пособников стране-агрессору.

Отмечается, что 218 фигурантов получили сообщение о подозрении, 140 - объявлены в розыск. Еще 1 190 человек проверяются на причастность к госизмене и коллаборационной деятельности.

В суд направлено 16 производств по этим статьям.

Сообщается, что наибольшее количество дел открыто в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.