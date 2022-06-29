Украли 100 млн гривен под видом соцвыплат. В Киеве задержали интернет-мошенников

Киберполиция разоблачила преступную группу, которая занималась мошенничеством в интернете. Под видом европейских социальных выплат злоумышленники украли у украинцев более 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киберполиции .

В полиции рассказали, что злоумышленники создали более 400 фейковых вебресурсов для получения банковских данных граждан. Через сайты украинцам предлагалось сформировать заявку на выплату денежной помощи от стран Европейского Союза.

По фишинговым ссылкам граждане проходили опрос и указывали реквизиты банковских карт. Получив банковские данные, злоумышленники выводили деньги со счетов украинцев.

Согласно данным НБУ, мошенники обманули более 5 тысяч граждан. Общая сумма ущерба составляет более 100 миллионов гривен.

Полиция уже провела обыски по месту жительства фигурантов. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и деньги, полученные преступным путем.

Теперь злоумышленникам может грозить до пятнадцати лет лишения свободы. Решается вопрос о объявлении подозрения и избрании мер фигурантам.