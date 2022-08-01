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ДБР відкрило більше 750 справ щодо зрадників і колаборантів з початку війни

Фото: ДБР відкрило більше 750 справ щодо зрадників і колаборантів з початку війни (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Державне бюро розслідувань відкрило 619 кримінальних проваджень щодо державної зради, а також 104 - щодо колабораційної діяльності з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Окрім того, правоохоронці розслідують 7 проваджень щодо пособників країні-агресору.

Зазначається, що 218 фігурантів отримали повідомлення про підозру, 140 - оголошено в розшук. Ще 1 190 осіб перевіряються на причетність до держзради та колабораційної діяльності.

До суду направлено 16 проваджень за цими статтями.

Повідомляється, що найбільшу кількість справ відкрито у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, директор приватної школи здавала росіянам позиції ЗСУ. За це їй пообіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі.

Окрім того, злочинна група під виглядом європейських соцвиплат викрала в українців понад 100 млн гривень.

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ДБРдержзрада