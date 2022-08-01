ДБР відкрило більше 750 справ щодо зрадників і колаборантів з початку війни

Окрім того, правоохоронці розслідують 7 проваджень щодо пособників країні-агресору.

Зазначається, що 218 фігурантів отримали повідомлення про підозру, 140 - оголошено в розшук. Ще 1 190 осіб перевіряються на причетність до держзради та колабораційної діяльності.

До суду направлено 16 проваджень за цими статтями.

Повідомляється, що найбільшу кількість справ відкрито у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.