В ГБР объяснили следственные действия в Раде

Фото: Роман Труба (Виталий Носач/РБК-Украина)

Труба подчеркнул, что внедрение сенсорной кнопки пока не предусмотрено законодательством о регламенте ВР

Руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба объяснил проведения следственных действий в Верховной раде. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, 23 и 27 августа следователи ГБР совместно с оперативным подразделением Службы безопасности Украины проводили осмотр центра управления системой "Рада".

"Мы получили информацию, что руководство Аппарата Верховной рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования народных депутатов Украины... Использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами, ведь сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим законом "О регламенте Верховной рады Украины", - отметил Труба.

Он также подчеркнул, что обыски в парламенте ГБР не проводило.

"Что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили ли они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы - ГБР и устанавливает. Кстати, мы приходили не с обысками, а с осмотром, на который получили разрешение первого заместителя руководителя Аппарата ВР", - отметил глава Госбюро расследований.

Напомним, уголовное дело, в рамках которого в Раде проводили следственные действия и заблокировали тестирование сенсорной кнопки, открыли по заявлению первого заместителя главы Аппарата парламента Владимира Слышинского.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что голосование народных депутатов 9 созыва будет происходить по системе "Рада-3", которая продолжает функционировать в сессионном зале.

Так, ГБР опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде. Бюро просит Аппарат Рады обеспечить круглосуточную охрану помещения и сделать невозможным доступ любых лиц к центру управления.

Отметим, ранее депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил, что представители ГБР не дали сотрудникам аппарата Верховной рады протестировать сенсорную кнопку.