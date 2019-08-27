ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады

Новости » Политика    27.08.2019 - 13:59
Дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
Фото: Владимир Слышинский (rada.gov.ua)

Первый замглавы Аппарата Рады сообщил о давлении на него из-за запуска сенсорной кнопки

Уголовное дело, в рамках которого в Верховной раде проводят следственные действия и заблокировали тестирование сенсорной кнопки, было открыто по заявлению первого заместителя главы Аппарата парламента Владимира Слышинского. Об этом он заявил журналистам.

Он подчеркнул, что на него оказывали давление по запуску кнопки.

"На меня оказывалось давление, чтобы я осуществил запуск сенсорной кнопки... Но я сообщил в ГБР о том, что запуск этой кнопки может привести к парализации голосования в парламенте", - отметил замглавы Аппарата Рады.

Слышинский рассказал, что отказался запускать кнопку, после чего спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднарь попробовали сделать это самостоятельно.

"После чего на абсолютно законных основаниях были допущены представители ГБР и СБУ для проведения проверки... После передачи мной информации в 23:00 меня сегодня отстранили от выполнения обязанностей", - подчеркнул он.

Напомним, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что голосование народных депутатов 9 созыва будет происходить по системе "Рада-3", которая продолжает функционировать в сессионном зале.

Так, ГБР опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде. Бюро просит Аппарат Рады обеспечить круглосуточную охрану помещения и сделать невозможным доступ любых лиц к центру управления.

Как писало РБК-Украина ранее, депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил, что представители ГБР не дали сотрудникам аппарата Верховной рады протестировать сенсорную кнопку.

Парубий назвал сроки разработки новой системы голосования в Раде В Раде исключают сбои в системе голосования
Новости Украины Верховная Радаголосование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь