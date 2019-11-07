ГБР назвало причину обысков у владельца "Прямого"

Обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проходят по делу о купле-продаже канала. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В частности, в ГБР подтвердили проведение обысков у Макеенко.

"Проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования в производстве по покупке и продаже телеканала "Прямой", - сообщили в ГБР.

Ранее телеканал сообщил, что обыск у Макеенко проводит следователь, который отказался назвать, какой именно правоохранительный орган он представляет. При этом он сообщил, что обыск проводится согласно постановлению суда.

Напомним, в июле Государственное бюро расследований уже проводило обыски на телеканале "Прямой". Обыски также прошли в рамках досудебного расследования купли-продажи телеканала. До этого в СМИ появилась информация об изъятии документов на "Прямом" якобы по делу об отмывании средств и легализации акций через кипрский офшор.

Позже в бюро опровергли изъятие документов. Расследование касается возможных злоупотреблений пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала.