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ГБР опровергло обыски на канале "Прямой"

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 15:25
ГБР опровергло обыски на канале "Прямой"
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее в СМИ появилась информация, что ГБР проводит обыски на телеканале в рамках расследуемого уголовного производства

Государственное бюро расследований (ГБР) не проводило обыски на телеканале "Прямой". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следователями ГБР не проводились обыски и изъятие документов на телеканале "Прямой", - заявили в пресс-службе, отметив, что распространенная в СМИ информация о продолжающихся обысках не соответствует действительности.

Сегодня в СМИ появилась информация об изъятии документов на телеканале якобы по делу об отмывании средств и легализации акций через кипрский офшор.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР провело массовые обыски по местам проживания должностных лиц Министерства обороны Украины. Позже директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал причины массовых обысков в Министерстве обороны Украины. 

Обыски, как пояснил Труба, проводились в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Так, речь идет о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большинство которых не соответствует заявленным характеристикам.

Как писало РБК-Украина ранее, до этого следователи бюро проводили обыски в Министерстве здравоохранения Украины по факту возможного присвоения государственных средств служащими министерства.

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