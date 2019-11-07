У владельца телеканала "Прямой" проходят обыски

Фото: Владимир Макеенко (zn.ua)

Обыски у Макеенко проходят по решению суда

Украинские правоохранители пришли с обысками к владельцу телеканала "Прямой" Владимиру Макеенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на озвученную в прямом эфире информацию.

Сообщается, что пока не известно, какой именно орган представляют правоохранители, которые пришли с обысками к Макеенко. Известно, что обыски санкционированы решением суда, на месте правоохранители отказываются сообщать подробности дела.

Отметим, Макеенко является известным украинским политиком. Возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию 25 января 2014 по 7 марта 2014, был народным депутатом, замглавы фракции "Партии регионов". Занимал пост первого замглавы парламентского Комитета по вопросам бюджета (декабрь 2007 - декабрь 2012 года), возглавлял комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной рады.

Напомним, в конце августа Госбюро расследований в сопровождении СБУ проводило обыски на "Суспільном". Кроме того, с обыском пришли и к главе правления "UA: Суспільне" Зурабу Аласании, а также к другим сотрудникам вещателя.