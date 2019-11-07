ДБР назвало причину обшуків у власника "Прямого"

Обшуки у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка проходять по справі про купівлю-продаж каналу. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Зокрема, в ДБР підтвердили проведення обшуків у Макеєнка.

"Проводяться слідчі дії в рамках досудового розслідування у провадженні з купівлі та продажу телеканалу "Прямий", - повідомили в ДБР.

Раніше телеканал повідомив, що обшук у Макеєнка проводить слідчий, який відмовився назвати, який саме правоохоронний орган він представляє. При цьому він повідомив, що обшук проводиться відповідно до постанови суду.

Нагадаємо, в липні Державне бюро розслідувань вже проводило обшуки на телеканалі "Прямий". Обшуки також пройшли в рамках досудового розслідування купівлі-продажу телеканалу. До цього в ЗМІ з'явилася інформація про вилучення документів на "Прямому" нібито у справі про відмивання коштів та легалізації акцій через кіпрський офшор.

Пізніше в бюро спростували вилучення документів. Розслідування стосується можливих зловживань п'ятого президента України Петра Порошенка під час купівлі-продажу телеканалу.