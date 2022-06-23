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ГБР нашло подпольный склад "ОПЗЖ" в Ахтырке

Фото: ГБР нашло подпольный склад "ОПЗЖ" в Ахтырке (dbr.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Государственное бюро расследований обнаружило в Ахтырке Сумской области подпольный склад "ОПЗЖ". Среди найденного - пропагандистская литература и прочая атрибутика партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГБР.

​​По информации правоохранителей, после того, как региональный офис партии был разрушен во время наступления российских оккупантов, местные активисты ОПЗЖ начали "спасать" имущество.

Указано, что вещи перевозились в помещение, которое принадлежит бывшему милиционеру - депутату Ахтырского городского совета от ОПЗЖ.

В частности, во время обысков было найдено:

  • пропагандистские газеты и листовки;
  • компьютерную технику, мобильные телефоны, блокноты с черновыми записями с доказательствами противоправной деятельности;
  • удостоверение помощников народного депутата Украины.

Кроме того, установлено, что местные партийцы ОПЗЖ во время полномасштабного наступления оккупантов, открыто пропагандировали "русский мир", призывали поддерживать действия страны-агрессора и помогать оккупантам.

До этого, по данным ГБР, причастна и секретарь Ахтырского городского совета, представитель партии ОПЗЖ, которая в соцсетях и интервью публично высказывалась в поддержку оккупации.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Фото: ГБР нашло подпольный склад "ОПЗЖ" в Ахтырке (dbr.gov.ua)

Напомним, в Украине запретили деятельность партии "ОПЗЖ". Все имущество политсилы будет передано в собственность государства.

Добавим, недавно в Минюсте ответили, что будет с экс-депутатами "ОПЗЖ", которая запрещена в Украине.

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