​​За інформацією правоохоронців, після того, як регіональний офіс партії був зруйнований під час наступу російських окупантів, місцеві активісти ОПЗЖ почали "рятувати" майно.

Вказано, що речі перевозились у приміщення, яке належить колишньому правоохоронцю - депутату Охтирської міської ради від ОПЗЖ.

Зокрема, під час обшуків було знайдено:

пропагандистські газети та листівки;

комп’ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами із доказами протиправної діяльності;

посвідчення помічників народного депутата України.

Крім того, встановлено, що місцеві партійці ОПЗЖ під час повномасштабного наступу окупантів, відкрито пропагували "русский мир", закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам.

До цього, за даними ДБР, причетна й секретар Охтирської міської ради, представниця партії ОПЗЖ, яка в соцмережах та інтерв’ю публічно висловлювалася на підтримку окупації.

Наразі триває досудове слідство.

Фото: ДБР знайшло підпільний склад "ОПЗЖ" в Охтирці (dbr.gov.ua)