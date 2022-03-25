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ГБР начало расследование в отношении предателей из Изюма

Фото: ГБР начало расследование в отношении предателей из изюма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Работник ГБР начали досудебное расследование государственной измены экс-главы города Изюм, двух депутатов городского совета и бывшего работника полиции. Злоумышленники рассекречивают врагу позиции ВСУ, активистов, предприятий, участников тероборони.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что злоумышленники перешли на сторону врага и начали помогать оккупационным войскам. Они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, местных активистов, предпринимателей, участников тероборони и членов их семей", - пишет пресс-служба.

Предатели умышленно дезинформируют местное население, рассказывают о якобы сдаче Киева, Харькова и Изюма. Также коллаборанты призывают жителей города сотрудничать с оккупантами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российским оккупантам продались местные депутаты Изюма Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов, в том же числе бывший работник МВД Владислав Соколов и бывший мэр Александр Божков.

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