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Сдают позиции ВСУ и распространяют фейки: в Изюме активизировались предатели во власти

Новина українською →
Изюм, Пятница 25 марта 2022 13:16
Сдают позиции ВСУ и распространяют фейки: в Изюме активизировались предатели во власти Фото: некоторые изюмские депутаты призывают сотрудничать с оккупантами (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

В Изюме (Харьковская область), за который ведутся ожесточенные бои, активизировались предатели во власти. Они сдают оккупантам позиции Вооруженных сил Украины и распространяют фейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как заявил мэр Изюма Валерий Марченко, российским оккупантам продались местные депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов, а также бывший работник МВД Владислав Соколов и бывший мэр Александр Божков.

По его словам, коллаборанты передают информацию о расположении украинских войск, доносят информацию о местных активистах, предпринимателях, бойцах территориальной обороны и членах их семей. Кроме того, они дезинформируют жителей Изюма о том, что власти уже сдали Киев, Харьков и Изюм.

"Действия Фомичевского, Козлова, Соколова и Божкова являются государственной изменой, они понесут ответственность за свои действия согласно законам военного времени", - добавил Марченко.

Напомним, накануне Министерство обороны России заявило о том, что Изюм якобы уже взяли под контроль, но украинская сторона опровергла данную информацию.

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