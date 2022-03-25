ДБР почало розслідування щодо зрадників з Ізюма

Працівник ДБР розпочали досудове розслідування державної зради ексголови міста Ізюм, двох депутатів міської ради й колишнього працівника поліції. Зловмисники розсекречують ворогові позиції ЗСУ, активістів, підприємств, учасників тероборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Встановлено, що зловмисники перейшли на бік ворога та почали допомагати окупаційним військам. Вони "зливають" інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей", - пише пресслужба. Зрадники умисно дезінформацію місцеве населення, розповідають про нібито, здачу Києва, Харкова та Ізюму. Також колаборанти закликають мешканців міста співпрацювати з окупантами.