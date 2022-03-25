ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ГБР начало расследование в отношении предателей из Изюма

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 16:58
ГБР начало расследование в отношении предателей из Изюма Фото: ГБР начало расследование в отношении предателей из изюма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Работник ГБР начали досудебное расследование государственной измены экс-главы города Изюм, двух депутатов городского совета и бывшего работника полиции. Злоумышленники рассекречивают врагу позиции ВСУ, активистов, предприятий, участников тероборони.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что злоумышленники перешли на сторону врага и начали помогать оккупационным войскам. Они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, местных активистов, предпринимателей, участников тероборони и членов их семей", - пишет пресс-служба.

Предатели умышленно дезинформируют местное население, рассказывают о якобы сдаче Киева, Харькова и Изюма. Также коллаборанты призывают жителей города сотрудничать с оккупантами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российским оккупантам продались местные депутаты Изюма Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов, в том же числе бывший работник МВД Владислав Соколов и бывший мэр Александр Божков.

Война России против Украины длится тридцать дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет