ДБР почало розслідування щодо зрадників з Ізюма

Працівник ДБР розпочали досудове розслідування державної зради ексголови міста Ізюм, двох депутатів міської ради й колишнього працівника поліції. Зловмисники розсекречують ворогові позиції ЗСУ, активістів, підприємств, учасників тероборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

" Встановлено, що зловмисники перейшли на бік ворога та почали допомагати окупаційним військам. Вони "зливають" інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей", - пише пресслужба. Зрадники умисно дезінформацію місцеве населення, розповідають про нібито, здачу Києва, Харкова та Ізюму. Також колаборанти закликають мешканців міста співпрацювати з окупантами.