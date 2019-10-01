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ДБР вилучило документи в рамках справи про захоплення моряків

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 16:15
ДБР вилучило документи в рамках справи про захоплення моряків
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

ДБР вилучає документи, які становлять державну таємницю

Державне бюро розслідувань (ДБР) вилучило документацію і проводить їх експертизу в рамках розслідування кримінального провадження про захоплення українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це розповів директор ДБР Роман Труба в інтерв'ю ТСН.

Труба зазначив, що слідчі ДБР вилучають багато документів, які становлять державну таємницю.

"Ми розслідуємо рішення керівників держави, які надалі впливали на політичні процеси, які відбувалися в нашій країні, так і за її межами. Ми проводимо багато виїмок, вилучаємо багато документів, що становлять державну таємницю", - сказав він.

При цьому директор Бюро повідомив, що слідчі "провели вилучення, і зараз на підставі цих документів проводиться експертиза, яка вивчає ці документи, аналізує і дає відповіді на всі питання".

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва у справі про захоплення українських моряків у Керченській протоці надав Держбюро розслідувань доступ до указів попереднього президента Петра Порошенка, у тому числі секретних.

Також РБК-Україна повідомляло, що звільнені з російського полону українські моряки дали свідчення Державному бюро розслідувань.

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