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ГБР может изменить квалификацию преступления по убийству ребенка

Новости » Общество    05.06.2019 - 18:04
ГБР может изменить квалификацию преступления по убийству ребенка
Фото: Роман Труба (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ГБР пока не уверены, что предоставили окончательную квалификацию преступления

Во время проведения расследования дела об убийстве ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком Киевской области квалификация может меняться. Об этом заявил председатель ГБР Роман Труба во время заседания комитета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ГБР пока не уверены, что предоставили окончательную квалификацию преступления.

"О переквалификации. Квалификация это процесс. Процесс проведения не одного следственного действия, а комплексных следственных действий. После одного или другого (следственно действия, - ред.) квалификация может меняться. Более того, мы в настоящее время не уверены, что это будет окончательная квалификация. По 128 статье. На момент принятия такого решения следователь вместе с процессуальным руководителем после проведения допросов считали, что там есть такая квалификация", - заявил Труба.

По его словам, правоохранители провели ряд допросов лиц, которые могут быть свидетелями преступления.

"Однако допросы продолжались постоянно. Сразу после этой квалификации было установлено, что кроме того, их (полицейских, - ред.) действия предусматривают статью 296 УК (хулиганство, - ред.), поэтому дополнительно были также квалифицированы по этой статье. Квалификация действительно менялась… Причина - досудебное расследование. Хочу заверить, что квалификация менялась исключительно по мере выяснения дополнительных обстоятельств. Никого отмазывать мы не будем", - добавил Труба.

Напомним, ранее дело о ранении ребенка полицейскими переквалифицированою. В ГБР полицейским изменили квалификацию преступления.

Позже правоохранители переквалифицировали подозрение полицейским, которые стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, в умышленное убийство.

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