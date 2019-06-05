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Труба рассказал, когда дело по убийству ребенка полицейскими направят в суд

Новости » Происшествия    05.06.2019 - 16:50
Труба рассказал, когда дело по убийству ребенка полицейскими направят в суд
Фото: Роман Труба (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава ГБР заявил, что задержки в досудебном расследовании могут возникнуть из-за экспертиз

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что уголовное дело об убийстве полицейскими 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком направят в суд в течение шести месяцев. Об этом он сказал в ходе заседания правоохранительного комитета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Труба пояснил, что задержки в досудебном расследовании могут возникнуть только из-за экспертиз.

"Основная цель в этом уголовном производстве - это скорейшее завершение досудебного качественного расследования и направление в суд. Основные задержки, которые могут быть, это только экспертизы. После проведения экспертиз мы направим дело в суд. Я планирую, что это произойдет до шести месяцев", - сказал глава Госбюро расследований.

Напомним, ранее Труба сообщил, что убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейские осуществили с помощью мелкокалиберной винтовки. Сейчас оружие ищут.

Как писало РБК-Украина, открыто уголовное производство по факту возможного умышленного сокрытия убийства 5-летнего Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.

Отметим также, президент Владимир Зеленский ожидает качественного и быстрого расследования по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком.

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