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В Газу прибув другий конвой з гумдопомогою від ООН

Понеділок 23 жовтня 2023 08:02
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В Газу прибув другий конвой з гумдопомогою від ООН Фото: в Газу прибув другий конвой з допомогою від ООН (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Другий конвой з гуманітарною допомогою від ООН прибув до Сектора Гази - він складається з 14 грузових автівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ООН з питань допомоги Мартіна Гріффітса.

"Ще один проблиск надії для мільйонів людей, які гостро потребують гуманітарної допомоги. Але їм потрібно більше, набагато більше", - написав він.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що до конвою не увійшло паливо через побоювання з ізраїльської сторони щодо його приначення.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Єрусалим розпочав операцію проти терористів. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа. Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.

21 жовтня між Сектором Газа та Єгиптом запрацював пункт пропуску "Рафах". Проте ним проїхали лише 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Іноземців не змогли евакуюватися через КПП.

В ООН заявили, що такої кількості вантажівок "явно недостатньо" та закликали до подальшої підтримки мирного населення. А Байден розповів, що Сполучені Штати Америки продовжать працювати з усіма сторонами, щоб забезпечити безперервне переміщення допомоги, яка є надзвичайно важливою для добробуту людей.

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ООН Ізраїль Сектор Газа
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