В ООН заявили, що Газі "явно не вистачить" 20 вантажівок з гумдопомогою

В Організації об'єднаних націй заявили, що 20 вантажівок з гуманітарною допомогою для Сектора Гази "явно недостатньо" та закликали до подальшої підтримки мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву ВООЗ, Всесвітньої продовольчої програми, ПРООН, Фонду у галузі народонаселення та ЮНІСЕФ

"Найбільшому ризику піддаються вразливі верстви населення, а діти помирають з тривожною швидкістю й позбавлені права на захист, їжу, воду та медичну допомогу", - зазначається у заяві.

Вони також закликали до гуманітарного припинення вогню та надання негайного та необмеженого гуманітарного доступу до всієї території Гази.

"Гуманітарна ситуація в Газі була відчайдушною і до останніх бойових дій. Нині вона катастрофічна. Світ повинен робити більше", - наголошують в ООН.

А речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що перші 20 вантажівок з гуманітарною допомогою, які в'їхали в Газу, не проходили перевірку на наявність зброї. Він додав, що такого більше не буде. Також Дюжаррік додав, що невідомо, коли Газа отримає наступну партію допомоги.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

У відповідь Ізраїль оголосив початок військової операції проти бойовиків. Солдати ЦАХАЛу вже заходили на територію Сектору Газа у рамках рейдів, але вони не просувалися вглиб.

При цьому 19 жовтня у ЗМІ повідомили, що влада Ізраїлю дала "зелене світло" на введення військ у Сектор Газа.

Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.

В суботу, 21 жовтня, повідомлялось про прибуття до Гази перших 20 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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