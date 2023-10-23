В Газу прибыл второй конвой с гуммопомощью от ООН

Второй конвой с гуманитарной помощью от ООН прибыл в Сектор Газа – он состоит из 14 грузовых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ООН по вопросам помощи Мартина Гриффитса.

"Еще один проблеск надежды для миллионов людей, остро нуждающихся в гуманитарной помощи. Но им нужно больше, гораздо больше", - написал он.

Местные СМИ сообщают, что в конвой не вошло топливо из-за опасений с израильской стороны по его назначению.

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Иерусалим начал операцию против террористов. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа. Стоит отметить, что спикер ЦАХАЛа заявил о подготовке к новому этапу войны. По словам представителя израильской армии, операция может занять несколько недель.

21 октября между Сектором Газа и Египтом заработал пункт пропуска "Рафах". Однако им проехали всего 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Иностранцев не смогли эвакуироваться из-за КПП.

В ООН заявили, что такого количества грузовиков "явно недостаточно" и призвали к дальнейшей поддержке мирного населения. А Байден рассказал, что Соединенные Штаты Америки продолжат работать со всеми сторонами, чтобы обеспечить непрерывное перемещение помощи, которая чрезвычайно важна для благосостояния людей.

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