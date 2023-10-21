В армії Ізраїлю заявили про підготовку до наступного етапу війни
Армія оборони Ізраїлю готується до наступного етапу війни, операція проти бойовиків ХАМАС може тривати ще кілька тижнів.
Про це заявив представник армії Ізраїлю бригадний генерал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Війна Ізраїлю з ХАМАСом триватиме ще багато тижнів, попереду на нас чекають важкі часи", - заявив Харагі.
Відповідаючи на питання про повернення захоплених бойовиками ХАМАС заручників, він наголосив, що ЦАХАЛ вивчає всі варіанти, які могли б гарантувати їхнє безпечне повернення.
"ЦАХАЛ продовжить робити все можливе, щоб повернути тих, хто зник безвісти", - додав представник армії Ізраїлю.
За оцінками неназваних військових джерел, у Секторі Газа утримуються близько 200 осіб, у тому числі 30 дітей та 20 осіб віком від 60 років.
Напад ХАМАС на Ізраїль
Бойовики угруповання ХАМАС 7 жовтня увірвалися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та крали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.
Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі". Цахала вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.
Ряд джерел 19 та 20 жовтня повідомляли, що армія Ізраїлю готується до операції на території Сектору Газа. На тлі цього уряду США та Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземну операцію, щоб виграти час для секретних переговорів.
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