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В "Газпроме" заявили, что перевыполнят обязательства по транзиту через Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

В этом году российский "Газпром" обещает не только выполнить, но и перевыполнить свои обязательства по договору с Украиной по транзиту газу в Европу. Как заявил глава компании Алексей Миллер, "Газпром" уже утвердил план закачки газа в хранилища Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - заявил Миллер.

Он отметил, что в настоящее время "Газпром" выполняет утвержденный план закачки газа в европейские хранилища, используя различные маршруты транспортировки, в том числе и транзит через Украину.

Последние три дня российский "Газпром" заявки на максимальный объем транзита газа через Украину. Компания бронирует по 109,3 млн кубометров газа в сутки.

Напомним, ранее глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что "Газпром" вернулся к контрактным суточным объемам транзита газа через Украину.

До этого российский "Газпром" месяцами сокращал транзит газа через Украину.

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