В "Газпромі" заявили, що перевиконають зобов'язання щодо транзиту через Україну

Цього року російський "Газпром" обіцяє не тільки виконати, а й перевиконати свої зобов'язання за договором з Україною щодо транзиту газу до Європи. Як заявив глава компанії Олексій Міллер, "Газпром" вже затвердив план закачування газу в сховища Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС" .

"Наші зобов'язання за транзитним договором з Україною в цьому році будуть перевиконані. Сказано - зроблено", - заявив Міллер.

Він зазначив, що в цей час "Газпром" виконує затверджений план закачування газу в європейські сховища, використовуючи різні маршрути транспортування, в тому числі і транзит через Україну.

Останні три дні російський "Газпром" заявляє про максимальний обсяг транзиту газу через Україну. Компанія бронює по 109,3 млн кубометрів газу на добу.