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"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита газа через Украину

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 12:37
"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита газа через Украину Фото: гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон (tsoua.com)
Автор: Александр Мороз

Российский газовый монополист "Газпром" вернулся к контрактным суточным объемам транзита газа через Украину. На сегодня по украинской газотранспортной системе прокачивается 109 млн кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

"Газпром" рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн кубометров после снижения почти до 57 млн ​​кубометров в первые дни ноября", - отметил он.

По его словам, никаких дополнительных объемов, которые превышают транзитный контракт, "Газпром" не забронировал. Поэтому об увеличении поставок в ЕС через Украину речь не идет.

Он также подчеркнул, что год назад "Газпром" прокачивал 178,4 млн кубометров газа в день, в 2019 году - 277,3 млн кубометров.

"Украина готова транзитировать до 250 млн кубометров в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит", - добавил Макогон.

Напомним, ранее европейский институт Брейгеля опубликовал исследование, в котором было доказано то, что Российская Федерация в течение нескольких месяцев сокращала транзит газа через Украину.

Также сообщалось, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину в 2022 году.

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Газпром Транзит газа
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