"Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита газа через Украину

Российский газовый монополист "Газпром" вернулся к контрактным суточным объемам транзита газа через Украину. На сегодня по украинской газотранспортной системе прокачивается 109 млн кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

"Газпром" рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн кубометров после снижения почти до 57 млн ​​кубометров в первые дни ноября", - отметил он.

По его словам, никаких дополнительных объемов, которые превышают транзитный контракт, "Газпром" не забронировал. Поэтому об увеличении поставок в ЕС через Украину речь не идет.

Он также подчеркнул, что год назад "Газпром" прокачивал 178,4 млн кубометров газа в день, в 2019 году - 277,3 млн кубометров.

"Украина готова транзитировать до 250 млн кубометров в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит", - добавил Макогон.