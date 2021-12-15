"Газпром" заявил, что завершил прокачку через Украину всего транзитного объема

Российский "Газпром" заявил, что выполнил обязательства по транзиту газа через Украину. Компания прокачала предусмотренный контрактом на 2021 год объем газа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".
"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной", - заявила компания.
"Газпром" отмечает, что с начала текущего года через территорию Украины было прокачано 40 млрд куб.м газа. Это соответствует объему, который был предусмотрен транзитным договором.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно мнению аналитиков Института изучения войны США, Российская Федерация вероятно готовит Украину к энергетическому кризису этой зимой.
Между тем, глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что Россия не планирует начинать переговоры с Украиной о новом контракте на транзит газа после 2024 года.