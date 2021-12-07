Россия, вероятно, готовит Украину к энергокризису этой зимой, - аналитики США

Кремль использует рычаги влияния для дальнейшего давления на Украину и Запад. Может организовать энергетический кризис в стране уже этой зимой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитиков Института изучения войны США.

Кремль способствует эскалации Беларуси против Польши и использует запуск "Северного потока-2", чтобы ограничить НАТО от дальнейшего расширения и военной поддержки Украины.

Вероятно, что запуск трубопровода позволит России обойти Украину и лишить Европу основного маршрута.

Кремль регулярно использует нарратив о том, что "российский бизнес - это просто бизнес", чтобы достичь своих целей благодаря энергетической политике. Попытка ограничить интеграцию Молдовы в ЕС - один из недавних примеров. Россия способна расширить информационную экосистему вокруг "Северного потока-2", чтобы продолжать влиять на Европу в течение следующих лет. В то же время трубопровод является еще и потенциальным инструментом разведки, поскольку вдоль него можно разместить средства наблюдения.

Чем "Северный поток-2" является опасным для Украины

Его риски были хорошо обсуждены.

В первую очередь, вероятно, что Россия готовит Украину к энергетическому кризису уже этой зимой. В этом году "Газпром" несколько раз сокращал транзит газа через страну, а в октябре были временно прекращены поставки угля.

В то же время "Газпром" подписал соглашение с Венгрией, что еще больше ограничит транзит газа через Украину. Увеличение цен на газ является источником напряженности в стране, а запуск "Северного потока-2" может привести к нестабильности.

Во-вторых, запуск трубопровода позволит России увеличить количество военных действий против Украины. Сегодня же Путин вынужден предоставлять приоритет "Северному потоку-2", поскольку его принятие было бы под угрозой в случае открытого вторжения в страну. Этот риск может исчезнуть после сертификации трубопровода.