"Газпром" заявив, що завершив прокачку через Україну усього транзитного обсягу

Російський "Газпром" заявив, що виконав зобов'язання щодо транзиту газу через Україну. Компанія прокачала передбачений контрактом на 2021 рік обсяг газу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Інтерфакс".
"Сьогодні компанія виконала зобов'язання щодо транзитного договору з Україною", - заявила компанія.
"Газпром" відзначає, що з початку поточного року через територію України було прокачано 40 млрд куб.м газу. Це відповідає обсягу, який був передбачений транзитним договором.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з думкою аналітиків Інституту вивчення війни США, Російська Федерація ймовірно готує Україну до енергетичної кризи цієї зими.
Тим часом, голова "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив, що Росія не планує починати переговори з Україною про новий контракт на транзит газу після 2024 року.