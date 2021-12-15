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"Газпром" заявив, що завершив прокачку через Україну усього транзитного обсягу

Автор: Сергій Пишкін

Російський "Газпром" заявив, що виконав зобов'язання щодо транзиту газу через Україну. Компанія прокачала передбачений контрактом на 2021 рік обсяг газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Інтерфакс".

"Сьогодні компанія виконала зобов'язання щодо транзитного договору з Україною", - заявила компанія.

"Газпром" відзначає, що з початку поточного року через територію України було прокачано 40 млрд куб.м газу. Це відповідає обсягу, який був передбачений транзитним договором.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з думкою аналітиків Інституту вивчення війни США, Російська Федерація ймовірно готує Україну до енергетичної кризи цієї зими.

Тим часом, голова "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив, що Росія не планує починати переговори з Україною про новий контракт на транзит газу після 2024 року.

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