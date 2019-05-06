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"Газпром" заявив про готовність половини "Північного потоку - 2"

Новини » Економіка    06.05.2019 - 16:04
"Газпром" заявив про готовність половини "Північного потоку - 2"
Фото: газопровід "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

На даний момент укладено понад 1,1 тис. км газопроводу

Російська компанія "Газпром" уклала по дну Балтійського моря понад 1170 км газопроводу "Північний потік - 2", що становить 48% від його загальної протяжності. Про це йдеться в заяві компанії у Twitter.

У компанії додали, що будівництво газопроводу на російському і німецькому берегових ділянках триває згідно з графіком. Крім того, судно Pioneering Spirit продовжує трубоукладку у водах Швеції. На даний момент укладено понад 1,1 тис. км газопроводу.

Відзначимо, 30 квітня судно-трубоукладчик Solitaire приступив до укладання газопроводу "Північний потік 2" в російських водах. Передбачається, що Solitaire протягом місяця вкладе 100 км першої нитки газопроводу в російських територіальних водах.

Нагадаємо , посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл раніше пригрозив санкціями німецьким компаніям за участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2". Також міністр енергетики США Рік Перрі назвав ненадійним російський газ, який поставляється в Європу. Перрі порівняв купівлю російського газу з купівлею дешевих автомобілів.

РБК-Україна писало, що 15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни до Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".

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