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"Газпром" заплатил "Нафтогазу" за транзит газа

Новости » Экономика     04.02.2020 - 13:13
"Газпром" заплатил "Нафтогазу" за транзит газа
Фото: коллаж (РБК-Украина)

"Нафтогаз" получил плату сразу за три месяца

Российский "Газпром" в январе заплатил НАК "Нафтогаз Украины" 175,1 млн долларов за транзит газа за январь и 163,8 млн долларов за февраль 2020 года. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Кроме того, в феврале "Газпром" заплатил 239,5 млн долларов за транзит в декабре 2019 года, сообщил Витренко.

"Всего: 578,4 млн долларов", - написал Витренко.

По его словам, начиная с февраля "Нафтогаз" будет получать плату за транзит не за три месяца, как в январе, а только предоплату за один следующий месяц.

&quot;Газпром&quot; заплатил &quot;Нафтогазу&quot; за транзит газа

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".

В начале января 2020 года генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что компании группы "Нафтогаз" перечислили ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" около 4 млрд грн в качестве предоплаты транзит газа и другие услуги. По его словам, "Нафтогаз" оплатил из расчета транзита 178 млн кубометров в сутки.

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