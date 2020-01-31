Тариф на транзит российского газа в новом контракте вырос

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Тариф вырос на 2%, однако объемы прокачки будут значительно меньше

Тариф на прокачку газа по газотранспортной системе Украины в контракте между "Газпромом" и "Нафтогазом" составил 2,66 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км, что 2% больше, чем в 2019 году (2,61 доллара). Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на проект договора.

В подписанном в конце декабря 2019 года контракте ставка не будет меняться в течение пяти лет, тогда как ранее ставка транзита вычислялась по формуле, в которую входила стоимость газа в Европе, а также объемы прокачки.

Согласно договору между "Газпромом" и "Нафтогазом", объем прокачки газа составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах. В итоге "Нафтогаз" получит за транзит в течение пяти лет около 7,13 млрд долларов. Ранее приблизительно эту сумму называли представители Украины, в том числе и президент Владимир Зеленский.

Однако если "Газпром" захочет увеличить поставки в Европу, то ему будет необходимо бронировать дополнительные мощности украинской ГТС. В договоре предусмотрены повышающие коэффициенты за транзит: в 1,1 раза за бронирование дополнительных мощностей на квартал, в 1,2 раза на месяц, в 1,45 раза - на сутки.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году объемы транспортировки газа по территории Украины с территории Российской Федерации в европейские страны и Молдову составили 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом.