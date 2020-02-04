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"Газпром" заплатив "Нафтогазу" за транзит газу

Новини » Економіка     04.02.2020 - 13:13
"Газпром" заплатив "Нафтогазу" за транзит газу
Фото: колаж (РБК-Україна)

"Нафтогаз" отримав плату одразу за три місяці

Російський "Газпром" у січні заплатив НАК "Нафтогаз України" 175,1 млн доларів за транзит газу за січень та 163,8 млн доларів за лютий 2020 року. Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, у лютому "Газпром" заплатив 239,5 млн доларів за транзит у грудні 2019 року, повідомив Вітренко.

"Всього: 578,4 млн доларів", - написав Вітренко.

За його словами, починаючи з лютого "Нафтогаз" буде отримувати плату за транзит не за три місяці, як у січні, а тільки передплату за один наступний місяць.

&quot;Газпром&quot; заплатив &quot;Нафтогазу&quot; за транзит газу

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".

На початку січня 2020 року генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон повідомив, що компанії групи "Нафтогаз" перерахували ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" близько 4 млрд грн в якості передоплати транзит газу та інші послуги. За його словами, "Нафтогаз" сплатив з розрахунку транзиту 178 млн кубометрів на добу.

"Газпром" у січні використав майже половину сплачених потужностей ГТС України "Газпром" скоротив видобуток газу через аномально теплу зиму
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