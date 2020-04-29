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Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в Украине

Новости » Политика     29.04.2020 - 12:42
Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в Украине
Фото: Сергей Макогон (facebook.com/mcfire76)

Украина готова закачать в ПХГ до 10 млрд кубометров

Российская компания "Газпром" может хранить газ в украинских подземных хранилищах. Об этом в интервью российскому РБК заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, в этом году дополнительно можно будет закачать до 10 млрд кубометров, и "Газпром" может использовать этот объем.

"Нужно просто подписать стандартный договор хранения, а тарифы у нас устанавливает независимый регулятор, и они единые для всех заказчиков (около 10 долларов за цикл хранения 1 тыс. кубометров). Украинские ПХГ в 3-5 раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть", - отметил Макогон.

Он также считает, что у "Газпрома" есть очевидный бизнес-кейс для использования украинских ПХГ.

"Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту - из 178 млн куб. м в сутки используется только в среднем 150 млн куб. м. То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использовать всю оплаченную мощность для ввоза газа в Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение. Зимой, когда спрос в ЕС вырастет, можно будет поднять газ из ПХГ и отправить в ЕС", - добавил Макогон.

Он спрогнозировал, что ситуация может усугубиться к осени, когда могут быть полностью заполнены европейские ПХГ.

"Тогда "Газпрому" нужно будет еще более значительно снижать транзит, но при этом оплачивать его в полном объеме. Поэтому временное хранение в Украине могло бы стать взаимовыгодным решением. Мы открыты к переговорам", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина предлагает свои ПХГ для хранения избытка газа. Прогнозируется, что хранилища в Европе могут быть полностью заполнены уже до конца третьего квартала 2020 года.

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