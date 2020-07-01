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"Газпром" майже наполовину скоротив обсяги транзиту газу через Україну

Новини » Економіка     01.07.2020 - 17:27
"Газпром" майже наполовину скоротив обсяги транзиту газу через Україну
Фото: газопровід (facebook.com/tsoua2020)

Обсяги скоротилися на 45%

У першому півріччі 2020 року обсяги транзиту російського газу через Україну суттєво скоротилися. "Газпром" скоротив обсяги транзиту майже наполовину.

Про це повідомляє Оператор газотранспортної системи України в Facebook.

За перші півроку російський "Газпром" транспортував транзитом через Україну 24,9 млрд кубометрів газу, тоді як за цей самий період минулого року обсяги склали 45,1 млрд кубометрів газу.

Так, цьогорічні обсяги транзиту газу впали на 45% у порівнянні з 2019 роком.

Найбільше газу було транспортовано до Словаччини - 16,9 млрд кубометрів газу. За нею йдуть Угорщина, Польща, Молдова та Румунія.

Нагадаємо, у червні обсяги транзиту російського газу через Україну суттєво збільшилися через зупинку газопроводу "Турецький потік".

Збільшення обсягів транзиту російського газу через Україну також спостерігалися у лютому 2020 року.

Крім того, Оператор ГТС України пропонував російському "Газпрому" зберігати газ в українських підземних сховищах.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ГазпромНафтогаз України
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