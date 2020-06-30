Россия увеличила транзит газа через Украину из-за остановки "Турецкого потока"

Фото: ГТС Украины (naftogaz.com)

Россия воспользовалась южной веткой ГТС Украины на время ремонта "Турецкого потока"

Российская Федерация в июне существенно увеличила транзит газа по южной ветке газотранспортной системы (ГТС) Украины. Рост объемов транзита вызвано остановкой газопровода "Турецкий поток".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оператора ГТС Украины.

Сообщается, что в июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн кубометров, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше чем в апреле.

"Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода "Турецкий поток" с 23 по 28 июня", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в этот период средний режим прокачки в трансбалканском направлении увеличился с 0,2 до 4 млн кубометров в сутки.

Отметим, с начала 2020 года российский "Газпром" фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита в Турцию и Балкан.

Напомним, ранее сообщалось, что ГТС Украины перешла на спецрежим из-за наводнения в Карпатах; ремонтные бригады готовятся выйти на поврежденные участки, как только спадет вода.

В начале июня сообщалось, что транзит газа по территории Украины за январь-май сократился до 20 млрд кубометров. Это почти в два раза меньше чем за аналогичный период прошлого года.

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Автор: РБК-Украина