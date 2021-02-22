"Газпром" сократил транзит газа по территории Украины до минимума за год

Транзит российского газа по территории Украины упал до минимума за последний год. Это происходит на фоне оттепели в Европе, которая наступила вслед за морозами.

Об этом свидетельствуют данные на сайте "Оператора ГТС Украины".

По данным компании, транзит 20 февраля упал до 67 млн кубометров. Этот объем является минимальным с января 2020 года, когда "Газпром" резко сократил транзит после рекордных объемов закачки в конце 2019 года. В январе 2021 года "Газпром" прокачивал по территории Украины в среднем около 125 млн кубометров в сутки, в декабре прошлого года по 184 млн кубометров.

