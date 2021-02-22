RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Газпром" скоротив транзит газу по території України до мінімуму за рік

Автор: Олександр Білоус

Транзит російського газу по території України впав до мінімуму за останній рік. Це відбувається на тлі відлиги в Європі, яка настала слідом за морозами.

Про це свідчать дані на сайті "Оператора ГТС України".

За даними компанії, транзит 20 лютого впав до 67 млн кубометрів. Цей обсяг є мінімальним з січня 2020 року, коли "Газпром" різко скоротив транзит після рекордних обсягів закачування в кінці 2019 року.

У січні 2021 року "Газпром" прокачує по території України в середньому близько 125 млн кубометрів на добу, в грудні минулого року з 184 млн кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу по території України в Європу в січні 2021 року склав 3,86 млрд куб. м. Це на 32% менше у порівнянні з груднем.

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу в Європу по українській газотранспортній системі у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. Це на 37,7% менше, ніж у 2019 році (89,6 млрд куб. м).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України транзитГазпромгаз
Читайте також
"Нафтогаз" планує зайняти не менше 30% роздрібного ринку газу
Кабмін заморозив ціни на газ ще для однієї категорії споживачів
Прогноз погоди